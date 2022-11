Nella notte vanno a fuoco sei auto: in corso le indagini dei carabinieri

Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio che, nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre, ha coinvolto almeno sei autovetture parcheggiate alla Rt Autoriparazioni, officina con gommista in via Fabrizio Maffi, nell’area industriale del paese in direzione di Livorno Ferraris.

Per spegnere il rogo, divampato intorno alle 4,30, è stato necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià e di quella del distaccamento permanente di Livorno Ferraris. L’intervento ha consentito di estinguere completamente le fiamme e mettere in sicurezza dell’area interessata dall’incendio, ma i danni sono molto ingenti: due i mezzi andati completamente distrutti - tra cui una Lincoln d’epoca -, altri sono stati danneggiati in modo anche importante. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Livorno Ferraris.