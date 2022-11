“Incipit Offresi” ricomincia il suo cammino

È stata Settimo ad inaugurare le gare di scrittura e sfide a colpi di incipit nelle diciotto tappe dell’ottava edizione del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori, fino a maggio 2023. Durante le tappe di Incipit Offresi gli aspiranti scrittori, in una sfida uno contro uno, avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro. Il/la concorrente che, secondo il giudizio del pubblico in sala, avrà ottenuto più voti, passerà alla fase successiva, dove avrà ancora 30 secondi di tempo per la lettura del proprio incipit prima del giudizio della giuria tecnica che assegnerà un voto da 0 a 10. Una volta designato il vincitore di tappa, si aprirà il voto del pubblico che, da casa, attraverso la piattaforma di voto predisposta dal Comitato Organizzatore, potrà esprimere entro 60 minuti dalla conclusione della gara, la propria preferenza per un altro concorrente. Chi otterrà più voti potrà partecipare alla gara di ballottaggio. I primi classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescaggi potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, in programma a giugno 2023. La novità di quest’anno è l’alternanza di “Incipit Offresi” con la gara di scrittura “Crea Incipit”: partendo dalle parole chiave indicate dalla giuria, i concorrenti dovranno ideare un incipit in 3 minuti, leggerlo ad alta voce in 60 secondi per poi essere giudicati dal pubblico presente in sala. La partecipazione a Incipit è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, maggiorenni, di tutte le nazionalità.

I candidati dovranno presentare le prime righe della propria opera: l’incipit, appunto, un massimo di 1.000 battute con le quali catturare l’attenzione dei lettori e una descrizione dei contenuti dell’opera (max 1.800 battute), ovviamente l’incipit deve essere inedito. A condurre gli incontri, veri e propri spettacoli di intrattenimento, gli attori di B-Teatro, Enzo Zammuto, Paolo Puleo, Luca Bartolino e Cristiana Maffucci con le incursioni musicali di Mao e Mattia Martino.

Per informazioni e iscrizioni:

www.incipitoffresi.it–info@incipitoffresi.it