Associazione Carabinieri “cardioprotetta”

La formazione, per ogni istituzione pubblica o privata, è quel valore aggiunto che arricchisce la professionalità del proprio operatore. E anche le associazioni che svolgono attività di volontariato, come l’associazione dei Carabinieri, la formazione è un tema al quale si presta molta attenzione.

IN FOTO Il volontario premiato Fabio Verde

Anche il gruppo di Settimo, si è mosso in tale direzione, e proprio di recente, 25 volontari hanno svolto il corso sulla sicurezza legge 81, in modo che la sezione Anc settimese sia diventata “cardioprotetta”. Ma non solo: il gruppo “organizzazione di volontariato” Odv ha al suo interno ben 15 operatori specializzati che hanno completato il corso previsto per l’utilizzo dell’apparecchiatura automatica e per le manovre di rianimazione cardiopolmonare incluse le tecniche sull’ostruzione delle via aeree.

Ma il percorso formativo non si ferma qui, perché 19 operatori si sono specializzati nel primo soccorso e 8 volontari hanno portato a termine, un corso antincendio avanzato, ottenendo, qualche giorno fa, da parte dei Vigili del Fuoco l’idoneità. Il Gruppo Odv conta 40 iscritti di cui 26 fanno anche parte del Nucleo Provinciale di Protezione civile di Torino inoltre due soci fanno parte del direttivo del Nucleo.

IN FOTO Il volontario premiato Marco Chianale

“Il mio intento è quello di formare più volontari i quali possano interagire nella quotidianità con i cittadini, in modo professionale e che in ogni occasione di emergenza possano fornire una valida assistenza. - dice il presidente Mario Arvat - Il Gruppo ODV sta vivendo questa crescita in modo soddisfacente. I volontari sono impegnati in diverse attività, la più apprezzata riguarda servizi nelle aree mercatali, in quanto con una presenza attiva fanno prevenzione riguardo i reati contro il patrimonio e oltre a ciò, forniscono un valido aiuto a persone fragili che possono essere vittime di truffe. Come sempre ho detto “Noi non siamo sceriffi” e tantomeno ci sostituiamo alle Forze di Polizia: siamo soltanto un gruppo che attivamente partecipa e si mette a disposizione delle Autorità preposte per fornire un servizio di informazione al cittadino”.

Infine ricorda che è iniziato il periodo di rinnovo del tesseramento ANC per l’anno 2023: “La nostra associazione vive e progredisce anche con le risorse derivanti dalle quote sociali, che sono rimaste invariate; è possibile rinnovare di persona presso la segreteria che è aperta il martedì e venerdì dalle 15 alle 18, o in alternativa tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione Carabinieri Settimo”.