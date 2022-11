In testa alla “hit parade” estiva: la storia di Francesco Tallarico

La vita può sorprendere anche a 55 anni. E Francesco Tallarico è proprio un testimonial di ciò che la passione per la musica e la potenza di Internet possono fare di questi tempi.

Insegnante di educazione fisica all’istituto 8 Marzo, sposato con Marilena, anche lei insegnante nella scuola elementare “Rodari” di Settimo, è un preparatore atletico dell’Atletica Settimese per le specialità dei salti e della velocità, e degli Arcieri Varian, in cui militano i suoi due figli, Elisa e Alessandro. Quest’estate ha superato sui “digital store” per diversi giorni le star del calibro dei Eagles, Vasco Rossi, Guns ‘n Roses, Pino Daniele, Sangiovanni, Ultimo e tanti altri. Lo ha fatto con una sua canzone, intitolata “E’ già venerdì”, raggiungendo il primo posto in tre diverse e importanti classifiche di Amazon: “I Prodotti del Momento”, “Le Novità più Interessanti” (genere Rock) e “Bestseller di Amazon” (Rock).

Siamo abituati a vedere i giovanissimi dei talent show ai vertici e invece eccolo qui: un cantautore nato nel 1967 che consulta i grafici di Soundreef, la nuova piattaforma concorrente alla Siae per i diritti d’autore, per vedere quante volte viene ascoltato il suo pezzo. Ma il professor Francesco sa già che non saranno guadagni con tanti zeri: “Andremo a mangiarci una pizza con la mia famiglia - dice il cantautore - . Credo che non potremo far di più. Però, che emozione!”.

Cominciamo dall’inizio: Francesco comincia da autodidatta fin da piccolo, sistema una chitarra usata prende gli spartiti di Baglioni, uno dei suoi cantautori preferiti, e impara una decina di canzoni. Poi, in zona Barriera di Milano, inaugurano un corso di musica. “Era tenuto da un insegnante anziano, Pino Capobianco, che è diventato una sorta di maestro di vita - ricorda - è mancato da qualche anno. Ma è lui che mi ha spinto a comporre e a cantare”. Così Francesco comincia a comporre, mette da parte un centinaio di canzoni e prosegue la sua vita diventando insegnante di educazione fisica e formatore nazionale dei tecnici di atletica leggera. Finché sua figlia Elisa, arciera della Varian, si qualifica per le finali nazionali a squadre.

“Così ho pubblicato sul mio stato di Whatsapp una mia canzone intitolata “Vai”, dedicata a lei - dice - . La canzone è stata ascoltata da uno dei miei contatti a cui, in realtà, avevo negato la possibilità di farlo ascoltare ad altri. Però poi, dopo qualche settimana, questa persona, un bassista, non ha resistito e l’ha fatto ascoltare alla Dream On Records”. La telefonata successiva sembrava uno scherzo, invece era tutto vero. La casa discografica Dream On del produttore Riccardo Lasero voleva quel pezzo “Io ho rifiutato, ma ho chiesto di ascoltare “E’ già venerdì”. A loro è piaciuta e dopo tre giorni mi hanno mandato la bozza del brano - continua - . Sentire un tuo pezzo suonato da altri, è una soddisfazione impagabile”.

Il pezzo è stato arrangiato da bassista Giovanni Sapia e dopo averlo presentato ad un concorso canoro, giungendo 11esimo, viene pubblicato il 20 luglio su 250 digital store. Il pezzo, incredibilmente, vola ai primi posti e ci resta per giorni. “L’ho dedicato ai miei figli, è un testo che parla delle settimane che corrono. Chi di noi non ha mai detto: E’ già venerdì? - racconta - . Ora è uscito “Questa vita qua”, il primo pezzo composto con il pianoforte, lo strumento su cui mi sono cimentato solo cinque o sei anni fa. Ho imparato seguendo i tutorial su YouTube e, avendo un buon orecchio, non è stato difficile.

Effettivamente, quando ti piace far qualcosa, è più facile imparare”. Francesco Tallarico canta con la sua “r” inconfondibile: “E questa vita qua, tu non la puoi fermare, a volte fa un po’ male, ma poi passa e va”. Il pezzo, scritto con Riccardo Lasero, sta andando forte su Amazon Music: è stato primo per i prodotti del momento e terzo nei best seller, dietro soltanto ai Maneskin e Queen. Il brano si può ancora acquistare su https://amzn.to/3VEzFsj.

In vista del Natale, c’è un brano in lavorazione, un testo dedicato a Claudia, una ragazza scomparsa in un incidente stradale che aveva donato la cornea proprio al settimese, per il suo occhio sinistro. “I suoi genitori avevano chiesto di incontrarmi e ho accettato - racconta - . Li sento ancora adesso. Così ho scritto una canzone per lei. Era il 1994”. A distanza di quasi 30 anni, potrebbe veder la luce sempre grazie alla Dream On Records. “Ma il mio sogno resta quello di potermi esibire dal vivo - conclude - a”. E i sogni son desideri.