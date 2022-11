Ceratti all'attacco. Dito punto su Gillardi e sulla tassa di 7 euro. Cos'ha fatto in questi anni?

Il Generale uscente nonché segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Ceratti ce ne ha regalata un'altra. Nei giorni scorsi ha attaccato duramente il sindaco Stefano Sertoli e la Fondazione dello storico Carnevale. Lo ha fatto con una serie di post su Facebook. Oggetto del dibattito: i costi del carnevale e il contributo richiesto dal Comune per sostenerli, a cominciare da quei 7 euro per aranciere.

Il comune non c'entra nulla nel conto economico c'entra il sindaco nella scelta del presidente e dei consglieri della fondazione ...

Ad un certo punto uno gli chiede che cosa ne abbia fatto il Comune dei 300 mila euro + altri 300 mila euro risparmiati nei due anni di pandemia (che poi peraltro sono quasi 400, ndr). E lui giustamente sottolinea che proprio perchè i Carnevali non si sono fatti, i soldi non sono stati stanziati. Epperò inforca: "...I soldi per la manifestazione si stanziano all'occorrenza, non a prescindere.... Sono stati dirottati a mantenere i servizi in città, non sono stati accantonati. Come è giusto che sia visto che si tratta di spesa corrente. Il problema non è il comunue, il problema e la fondazione che non cerca fondi, non programma e non progetta. Questo è quello che invece doveva fare in questi due anni di fermo. Il Comune non c'entra nulla nel conto economico c'entra il sindaco nella scelta del presidente e dei consglieri della fondazione...".

In due anni di non Carnevale la Fondazione è riuscita a partorire solo questa iniziativa economica. Complimenti mi viene da dire ...

E poi sulla manifestazione e su come dovrebbe essere gestita. "Oggi il Carnevale non è proprio più sostenibile per i costi, del tutto accollati solo al comune ed ai residenti Eporediesi. Il 70% circa dei partecipanti non è nemmeno residente ad Ivrea, quindi non contribuisce fattivamente alla festa. Serve un progetto serio e sostenibile a medio lungo termine. Il Carnevale è un prodotto validissimo e va venduto ad investitori che lo valorizzino nel mondo pur salvaguardando le nostre tradizioni e la nostra Storia in cambio di soldi. Con il vecchio sistema, quello ancora in essere, farà ancora poca strada, vedrai.....come potrai capire parlo di progetto. Questo è invece semplicemente un obolo, mal distribuito, non mirato e non selettivo. Non risolve in problema, anzi! In due anni di non Carnevale la Fondazione è riuscita a partorire solo questa iniziativa economica. Complimenti mi viene da dire...".

E quando dice "questa iniziativa economica" Ceratti si riferisce nuovamente al "contributo", che peraltro, a chiederlo ufficialmente e nel corso di una riunione delle Associazioni delle Componenti, non è neppure stata la Fondazione ma la vicesindaca Elisabetta Piccoli (ne voleva 10 o 15 per aranciere), che è del suo stesso partito. Piccoli non foss'altro che è lei ad occuparsi di bilancio e solo lei sa come dovrà fare per portarlo in pareggio.

Tutto questo per dire che a centrodestra, in vista delle elezioni del prossimo anno è ancora tutto fermo con le quattro frecce. Non c'è alcun accordo sul candidato a sindaco e, peggio ancora, ogni occasione è buona per marcare le distanze. Lo hanno fatto le consigliere della Lega Maria Piras e Anna Bono durante una commissione cultura presieduta da Monica Girelli, attaccando ferocemente, e davanti all'Opposizione, l'assessore Costanza Casali. Lo fa oggi Vincenzo Ceratti prendendo di mira direttamente il sindaco su cui peraltro s'è già pronunciato almeno in un paio di occasione, in una sostenendo che "lui non ci sarà se ci sarà lui", e ci si scusi per l'aggroviglio di parole.

Alla finestra i Fratelli d'Italia, fuori dai "battibecchi" solo perchè non hanno rappresentati in consiglio. Pronti a fare un nome, nel caso non si raggiungesse l'accordo sul sindaco uscente che invece, chiedono a gran voce di "riproporre" tale e quale i centristi che si rifanno a Diego Borla e Tony Cuomo. La novità è che i tre partiti della coalizione, nell'ultimo incontro, hanno deciso di convocarne uno proprio per ascoltare Sertoli, i "civici" e i "centristi" di cui sopra... Ci arriveranno con la Lega spaccata in due: da un parte i sostenitori della continuità (Giuliano Balzola, Andrea Cane e Alessandro Giglio Vigna), dall'altra quelli che appoggiano la linea di discontinuità tracciata da Vincenzo Ceratti (Giorgia Povolo e Anna Bono in testa).

A muoversi in queste settimane è stato il Pd. Lo ha fatto con il cosiddetto comitato dei saggi composto da Enrico Capirone, Barbara Manucci, Luca Spitale, Laura Morezzi e Alberto Avetta. Avevano ricevuto il mandato di sentire che cosa pensano dell'avvocato Matteo Chiantore i simpatizzanti del partito, quindi raccogliere suggerimenti e relazionare al direttivo. E sarà, stando a quanto preannunciano alcuni, un "sì" su tutta la linea.

Nell’attesa di tutto ciò, quel che si dovrà fare è capire cosa decideranno i cinquestelle dopo la rottura Conte/Letta e, soprattutto, cosa intende fare Francesco Comotto e la sua "Viviamo Ivrea", dando per scontato che il Laboratorio Civico di Erna Restivo e Augusto Vino non tradirà mai e poi mai il Pd e che l'Unione Popolare che si rifà a Cadigia Perini con il Pd non ci vuole andare.

Enrico Giacopelli è il candidato proposto da Laboratorio Civico.

Tra le opzioni in campo resta quella delle Primarie di coalizione da organizzarsi prima del Carnevale. Ci fosse l'ok di Viviamo Ivrea e di Laboratorio Civico, sarebbero una sfida a tre con Matteo Chiantore per il Pd, Francesco Comotto per Viviamo Ivrea e Enrico Giacopelli per Laboratorio Civico anche se questi ultimi, a dire il vero, le "primarie" proprio non le vorrebbero fare.