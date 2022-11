Un cantiere di lavoro per giardinieri disoccupati

A.A.A. cercansi disoccupato con almeno 58 anni per la manutenzione del verde di Ozegna.

E’ il cantiere di lavoro aperto dall’amministrazione comunale del sindaco Sergio Bartoli. Il cantiere avrà una durata di 12 mesi, per 260 giornate lavorative. E un orario di lavoro di 30 ore settimanali, a fronte di 30,15 euro lordi per ogni giornata di effettiva presenza. L’inserimento è riservato ai soli lavoratori disoccupati.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della propria candidatura al Comune e dovranno essere: avere compiuto i 58 anni e non avere maturato i requisiti pensionistici; essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; essere disoccupati privi di impiego; non essere percettori di ammortizzatori sociali; non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.

Sono inclusi tra i destinatari i beneficiati di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza.

La graduatoria dei cantieristi in possesso dei requisiti verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: età anagrafica; anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS).

A parità di punteggio è data priorità al soggetto più anziano e in subordine al soggetto con la maggiore anzianità di disoccupazione.

Avranno la priorità i residenti presso il Comune di Ozegna o in alternativa presso i comuni che fanno riferimento al Centro per l’Impiego di Cuorgnè.

Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune entro giovedì 24 novembre. Il colloquio si terrà il 29 novembre dalle 10, in Municipio. Dopo prenderà il via il cantiere.