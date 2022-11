Talin, il partigiano ultracentenario alle celebrazione dei Caduti con l'Anpi

Un fuoco inesauribile, quello di Talin. Il partigiano ultracentenario Vitale Salvetti, sabato ha voluto essere presente alle celebrazione per i Caduti al fianco della sezione Anpi "Staffetta Partigiana" di Caluso.

Talin ha compiuto 101 anni nel luglio scorso, ma non ha voluto far mancare la sua presenza in un momento così ricco di significato.

LA STORIA DI TALIN

Classe 1921, decano dei partigiani canavesani, durante la Seconda Guerra Mondiale è scampato ai rastrellamenti per ben due volte.

"La prima volta ero riuscito a saltar giù dal camion, lungo la strada che porta a Valperga; la seconda volta scappai ai soldati qui a Caluso, in piazza Ubertini. Mi avevano prelevato davanti a casa. Da allora decisi di entrare a far parte dei Partigiani. All’interno dell’ottava Divisione mi occupavo di accudire malati e dell’approvvigionamento di generi alimentari. Posso ritenermi davvero un fortunato”.

Proprio nel periodo in cui si nascondeva dai nazi-fascisti ha conosciuto quella che poi è diventata sua moglie, Anna di Candia Canavese: “Ci siamo conosciuti tra le campagne. Io facevo già la staffetta partigiana”.

Terminata la Guerra, Vitale Salvetti si dedicò alla campagna e poi venne assunto dal Comune di Torino come bidello per la scuola elementare di corso Novara.

La sua passione per la vigna è stata tramandata al figlio Carlo e alla nipote, Ilaria Salvetti che oggi conduce l’omonima azienda vitivinicola “Ilaria Salvetti” e proprio al nonno ha dedicato il suo Caluso Passito Docg, chiamandolo “Talin”.