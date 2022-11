Firmata la convezione con i Vigili del Fuoco, Montanaro avrà una nuova sede in Strada Vallo

“Da oggi il paese avrà una nuova sede in Strada Vallo. Viva i Volontari Vigili del Fuoco… Viva Montanaro” – così ha esordito il primo cittadino Giovanni Ponchia sulla convenzione firmata tra il Comune e il Comando dei Vigili del Fuoco del paese.

Il progetto tanto agognato e sperato dalla delegazione montanarese, è stato finanziato grazie a fondi di bilancio comunali che ammontavano all’incirca a 80 mila euro e che prevedeva appunto, la realizzazione di una sede nuova di zecca in Strada Vallo, precedentemente ex magazzino comunale.

L'amministrazione comunale presente a "firmare" il sodalizio con Giovanni Veneruso

“Un lavoro difficile – ha aggiunto il Sindaco Ponchia – non senza difficoltà, ma che è stato premiato dalla perseveranza di tutti che fin dal principio, prima con Adriano Cerutti e per concludere con Gianni Veneruso, il nuovo capo del distaccamento montanarese, ci ha portato al raggiungimento di questo importante traguardo, con la firma della convezione di comodato d’uso tra le parti”.

Un tassello importante dunque, per questa delegazione facente parte del Corpo Nazionale, che ad oggi è formata da tredici volontari operativi, guidati appunto dal Capo Distaccamento Gianni Veneruso e dal Vice Capo Alfredo Padula.

Volontari che con coraggio e passione dedicano non solo del proprio tempo “libero” al prossimo, ma intervengono alle chiamate di aiuto che giungono dalla sede centrale.

“Inoltre – ha ancora detto entusiasta il Sindaco Ponchia - potremmo portare a compimento alcuni lavori di finitura, come la pittura esterna ed opere di recinzione e di accesso, questo grazie ad un ulteriore contributo regionale di 20 mila euro, ottenuto attraverso la partecipazione di un vecchio bando. Dunque nell’attesa della prossima inaugurazione – ha concluso il Sindaco - non ci resta che segnare sul calendario questa importante data storica per Montanaro”.