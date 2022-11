“Ma è del mestiere questo?”. Quando la politica diventa satira... Spopola il meme ripreso dal film di Zalone

“Ma è del mestiere questo?”. E’ già diventato un meme, tra i consiglieri comunali della città, l’espressione con cui l’altra sera in Consiglio comunale Matteo Doria s’è rivolto in modo polemico al presidente del Consiglio Alfonso Perfetto. “Ma è del mestiere questo?”, come Checco Zalone nel film “Quo vado”. Quando la politica eguaglia la satira. Se era una prova del nove, quella della nuova maggioranza del sindaco Claudio Castello, dopo il ritiro di due giorni in Monferrato per “fare squadra”, è stata miseramente fallita. Già al primo di due giorni di Consiglio, quello di giovedì. La maggioranza è finita ancora nel mirino dell’opposizione. Che s’è divertita. “La prossima volta porto una tisana per calmare gli animi di tutti”, ha scherzato Bruno Prestìa.Stefano Mazzer, capogruppo del Pd Nel mirino dell’opposizione, così come nella seduta di settembre che aveva spinto Castello & company ad andarsene in ritiro, il capogruppo Pd...