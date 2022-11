Davide "no limits": dalla Spartan Race a Capo Nord in bicicletta, sempre sfidando i propri limiti

Un uomo a cui piace andare oltre i propri limiti, che si mette sempre alla prova sfidando se stesso anche nelle imprese più impensabili. Lui è Davide Gargiulo, nato il 17 maggio 1982 a Settimo Torinese ma da quasi vent’anni residente a Chivasso. “Sono stato un bimbo tranquillo, non ho mai dato problemi ai miei e crescendo mi sono sempre divertito ma responsabilmente - comincia a raccontare -. Non avevo un’idea chiara di cosa avrei fatto da grande, diciamo che la mia strada l’ho trovata nel momento in cui ho cominciato a lavorare; non avevo aspettative e finite le scuole superiori, per farmi un’esperienza, mi sono lanciato nel mondo dell’immobiliare con ‘TempoCasa’… inizialmente non sapevo neanche molto bene in cosa consistesse, ma il lavoro di agente mi ha appassionato ed è ciò che faccio ancora oggi".Davide Gargiulo al lavoro "Ho cominciato a Settimo, ma a 21 anni ho aperto...