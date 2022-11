"Non poter lavorare è stata un'ingiustizia"

“Mi sono sentita tanto discriminata in quest’anno: ho sofferto, l’ho vissuta come un’ingiustizia. Non posso dire di essere così contenta di tornare a lavorare in ospedale”. Samuela Bronzino, 44 anni, torinese, è una dei trentadue lavoratori dell’Asl To 4 che hanno ripreso servizio da ieri per effetto dell’ultimo decreto legge del Governo Meloni. Il provvedimento ha eliminato la misura della sospensione dell’esercizio della professione sulla base di un quadro epidemiologico che è cambiato e con l’obiettivo, dichiarato, di contrastare la grave carenza di personale sanitario, soprattutto nei territori di periferia. C’è da dire che l’obbligo vaccinale sarebbe comunque decaduto a fine anno e questo provvedimento, dunque, l’ha solo anticipato di un paio di mesi. Dei trentadue sospesi che sono stati reintegrati nell’Asl To 4 ci sono dieci operatori socio sanitari, nove infermieri e tredici amministrativi. Nessun medico è stato sospeso. Samuela Bronzino, infermiera, rientra a lavoro a distanza di un...

