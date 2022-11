“Da grande voglio fare il pilota delle moto!”

“Cosa vuoi fare da grande?”. “Il pilota delle moto”. Non c’è dubbio, quel sogno l’ha realizzato alla grandissima!

Aveva solo 14 anni ed era già “Pecco” ma non ancora quel “Pecco” che oggi conoscono gli appassionati di moto e non solo in ogni angolo del pianeta.

Su Facebook aveva 1.165 amici quando Francesco Bagnaia,11 anni fa, rilasciava la sua prima intervista al giornale "La Voce", nella rubrica curata dalla commerciante Patrizia Martini.

“A tu per tu con…” era lo spazio di Patrizia, nostra affezionata collaboratrice, e nel salotto del suo negozio di vicolo del Portone, in pieno centro città, un giovanissimo Pecco Bagnaia esordiva come “intervistato”.

Pecco, che oggi si è laureato campione del mondo nella categoria MotoGp, all’epoca frequentava il liceo sportivo Martinetti di Caluso.

Patrizia Martini

“In moto ci vado praticamente da sempre”, raccontò a Patrizia. “Cosa ti dice mamma prima della partenza?”. “Mi augura buona fortuna e mi dà un bacio sull’angolo sinistro del casco”, rispondeva Pecco. E papà? “Anche lui non vuole parlare con nessuno per tutta la gara. Sta da solo”, aggiungeva Pecco.

Francesco Bagnaia oggi

Eccola, riproposta per intero, l’intervista al giovanissimo Pecco

Dai un voto alla tua vita.

9,5, mi piace molto.

E il voto che prendi di più a scuola?

7,5.

La tua materia preferita?

Educazione fisica.

Il tuo nomignolo?

Pecco.

Quanti amici hai su facebook?

1.165.

Quando hai iniziato ad andare in moto?

Ci vado praticamente da sempre.

Cosa ti dice mamma prima della partenza?

Mi augura buona fortuna e mi da un bacio sull’angolo sinistro del casco.

E durante la gara che fa?

Alla partenza si tappa gli occhi, e poi sta lontana da papà e tiene le dita incrociate.

E papà?

Anche lui non vuole parlare con nessuno per tutta la gara, sta da solo.

E tu a cosa pensi mentre gareggi?

A niente, sono concentrato.

Il tuo campione?

Dani Pedrosa.

Se lo incontrassi, cosa gli chiederesti?

Tanti consigli per migliorarmi.

Cosa vuoi fare da grande?

Il pilota delle moto.

La persona alla quale sei più legato?

Mio papà.

Il tuo colore preferito?

Il verde.

E di che colore è il tuo casco?

Rosso, bianco e nero. E c’è scritto Pecco 41.

Il tuo piatto preferito?

La lasagna.

Per che squadra tifi?

Non mi piace il calcio.

Hai tante corteggiatrici?

In Spagna tutte le ragazzine vogliono fare la foto con me.

Ce l’hai la fidanzata?

Esco con una ragazza di terza superiore.

E l’amico del cuore?

Ne ho 2: Gioele e Tommaso.

A che ora vai a dormire la sera?

Di solito verso le 11.

E cosa ti butta già dal letto al mattino?

Mio papà che mi chiama alle 6!