Lo minacciano e poi gli sparano alle gambe

Un ragazzo è stato gambizzato in via Artom, quartiere di Mirafiori Sud, a Torino, nel tardo pomeriggio di oggi. A quanto si apprende, il giovane è stato colpito da un colpo da arma da fuoco. Subito soccorso è stato trasportato all'ospedale. Sul fatto indaga la polizia. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone che lo avrebbero minacciato, intimandogli di non frequentare più la zona.

Quando lui si è rifiutato uno del gruppo ha estratto la pistola e ha sparato quattro volte, ma solo un colpo è andato a segno, ferendo il ragazzo a un polpaccio. A quanto si apprende da fonti investigative il giovane ferito ha 17 anni. La sparatoria è avvenuta vicino alla piazza polivalente di via Artom, dove ci sono dei campetti da calcetto e da basket. Sul posto c'è la polizia scientifica che sta procedendo ai rilievi e gli investigatori stanno sentendo dei ragazzi del posto, nel caso avessero visto qualcosa.