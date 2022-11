Addio a Piero Peretti bersagliere, storico e “memoria” del paese

E’ mancato giovedì scorso, all’età di 72 anni, Piero Peretti, un uomo molto conosciuto a Palazzolo e dintorni.

Era innanzitutto un grande appassionato di storia, sia di Palazzolo che dei paesi vicini, e di letteratura; nel 1995 aveva scritto e pubblicato il libro Ricordi di un tempo: storia, fede e leggende di Palazzolo Vercellese, nel 2000 la monografia Il Santuario della Madonna delle Vigne, e quattro anni fa Riso e sudore; a Trino ha più volte collaborato a pubblicazioni curate dagli Amici della Biblioteca Civica.

Sapeva fornire notizie storiche - o indicare dove trovarle - a chiunque gliele chiedesse, ed è stato sempre molto utile a diverse persone per aiutarle a costruire i loro progetti, che fossero letterari o culturali in senso lato. Nell’ottobre del 2021 era stato tra i “ciceroni” dell’iniziativa “Il sabato nei villaggi” organizzata in paese dal Parco del Po, e nel settembre scorso aveva esposto alcuni suoi quadri alla mostra “Eccellenze palazzolesi” allestita in occasione della festa patronale.

Di carattere solare e socievole, Peretti - ex bersagliere - era anche un donatore di sangue del gruppo Fidas di Palazzolo e aveva recitato in alcuni divertenti spettacoli teatrali a Crescentino; inoltre aveva più volte partecipato alle “marce dell’amicizia” del Comitato per il Gemellaggio di Trino, al quale era molto legato. Lascia un grande vuoto nella comunità palazzolese e in tutto l’ambiente culturale del basso Vercellese.