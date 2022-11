Assessore ma dove parcheggia?! Multato dai vigili

La visura della targa parla chiaro: si tratta dell'auto dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Volpiano, Andrea Cisotto. È caduto anche lui nelle grinfie dei vigili che non gli hanno fatto sconti: è arrivata la multa.

L'assessore Cisotto di Volpiano

È successo mercoledì pomeriggio, nei pressi del cimitero cittadino, vicino al negozio di fiori di cui lo stesso Cisotto è titolare. Qualcuno è passato di lì, ha fatto una foto, e l'immagine è finita sui cellulari di alcuni volpianesi.

"Ma quella è l'auto dell'assessore?", si sono chiesti in molti, "Si", è l'auto di Cisotto.

L'auto parcheggiata in divieto di sosta

Il mezzo si trovava in strada, in un'area dove la sosta è vietata e, proprio per questo, è arrivato il verbale. Le sanzioni standard, per il divieto di sosta, prevedono una multa da 41 a 168 euro, con un valore commisurato alla gravità dell'infrazione. Se poi la sanzione viene pagata entro 5 giorni la cifra scende e si ottiene un piccolo "sconto".

Per carità, tutto bene, può succedere a tutti di prendere una multa, di parcheggiare male, o di lasciare l'auto 5 minuti nel posto sbagliato.

Diciamo che il cittadino, da un rappresentante delle istituzioni, si aspetterebbe un po' più di attenzione.