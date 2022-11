Automobilisti indisciplinati! È in arrivo un autovelox per rimetterli in riga

Un lavoro congiunto per programmare interventi concordati nell'ottica di maggiore sicurezza stradale e migliore accessibilità alla zona industriale di Volpiano.

Questo l'esito del positivo confronto, andato in scena qualche giorno fa, tra il vicesindaco di Città Metropolitana Jacopo Suppo e i tecnici della viabilità con il sindaco del Comune di Volpiano Giovanni Panichelli e l'assessore comunale Marco Sciretti nell'ambito dell'iniziativa "Comuni in linea" che ogni lunedi si dedica ai temi dei lavori pubblici sul territorio.

L'incontro tra il Sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli, e la Città Metropolitana di Torino

Al centro dell'incontro, le soluzioni da prospettare per il tratto di strada della SP 500 (conosciuta anche come Corso Europa) che attraversa Volpiano nella zona industriale, una realtà con importanti aziende in espansione: il sindaco Panichelli ha chiesto collaborazione a Città metropolitana per individuare e concordare soluzioni tecniche e programmazioni politiche indispensabili a dare risposte ai territori in materia di sicurezza stradale, anche attraverso l'installazione di semafori o autovelox.

L'area dove potrebbe essere posizionato un nuovo autovelox

Un tema non di facile soluzione, sul quale la Città metropolitana si è impegnata a lavorare insieme al Comune di Volpiano. Negli ultimi mesi si era parlato anche di una rotonda per regolare la viabilità ma, per il momento, nulla è stato fatto.

Nel corso degli anni, infatti, sono state raccolte segnalazioni pervenute da utenti volpianesi che transitano quotidianamente in Corso Europa e da alcuni imprenditori che gestiscono le loro attività nella zona industriale di Volpiano sud. C’è molta preoccupazione per la pericolosità della viabilità e, in molti, vorrebbero che l’amministrazione si adoperasse affinchè fossero evitate situazione di pericolo che potrebbero causare ulteriori incidenti, come quelli già occorsi in passato.

L’incrocio tra via Pisa e Corso Europa, per esempio, è stato al centro di almeno 3 incidenti mortali che hanno coinvolto persone che abitavano o lavoravano a Volpiano. Corso Europa è un importante “corridoio” da e per Volpiano, percorso da numerosi mezzi pesanti che transitano per immettersi nell’autostrada Torino/Milano.

L'incrocio tra Corso Europa e via Pisa

Il territorio, dunque, attende soluzioni, e le aspetta nel più breve tempo possibile.