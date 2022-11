Paura a scuola: crolla un pezzo di soffitto

Oggi pomeriggio, intorno alle 17.15, un pezzo del controsoffitto dell'aula del laboratorio di tecnologia della scuola elementare Allende, di San Mauro Torinese, è crollato.

In foto il controsoffitto crollato in una classe della scuola Allende

Per fortuna, in quel momento, i bambini non erano a scuola e quindi nessuno studente è rimasto ferito. In aula, infatti, c'erano solo alcuni operai a lavoro, uno di questi è rimasto leggermente contuso ad un braccio.

Sul posto, poco dopo l'accaduto, è arrivata la Sindaca, Giulia Guazzora.

"Abbiamo da poco finito il sopralluogo con la Preside - racconta - c’erano dei lavori per cablare quest’aula con la fibra e proprio qui è caduto un pezzo del controsoffitto. Non c’era nessuno se non due operai che erano a lavoro. Si tratta di una ditta incaricata dalla scuola, sono stati loro a spiegarci quello che è successo, abbiamo parlato anche con loro".

Ora quello che conta è la sicurezza della scuola. "Domani (giovedì, ndr) - prosegue la Sindaca - si faranno ulteriori verifiche di tutta la controsoffittatura del piano. In ogni caso, per ora, la parte dell'edificio interessata dal crollo verrà interdetta per ulteriori controlli. Il crollo è avvenuto nel laboratorio di tecnologia, un'aula che viene usata solo una volta ogni tanto dai bambini".

La scuola Allende

La notizia, nelle ultime due ore, si è diffusa tra i genitori che, spaventati, si sono recati sul posto o hanno contattato alcuni amministratori per chiedere spiegazioni. Sul posto, infatti, è arrivata anche la consigliera comunale di minoranza (Fratelli d'Italia), Paola Antonetto. "Ora - commenta - le scuole vanno controllate bene". Una grande paura, dunque, ma per fortuna i bimbi non c'erano e nessuno si è fatto male.