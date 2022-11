Parcheggio selvaggio: ecco la via dove le multe non arrivano mai, ne servono di più?

I commercianti si lamentano da tempo. In via Martiri della Libertà e in Piazzale Europa, a San Mauro Torinese, le auto parcheggiate sono sempre le stesse: nessuna rotazione, nessun cambiamento, niente di niente, neanche una multa...

In foto una delle aree di "parcheggio selvaggio". C'è il disco orario ma le auto restano parcheggiate per ore e ore, se non giorni

Il tema l’ha portato in Consiglio Comunale la consigliera Paola Antonetto, chiedendo lumi: quante multe sono state fatte nel 2021?

“27 multe in un anno, - spiega l’assessore Ugo Dallolio - sono poche, lo sappiamo. Per questo ho dato mandato al comandante di perseguire con maggiore attenzione la cosa, specialmente per le auto recidive. Chi deve fermarsi e comprare qualcosa per 10-20 minuti deve avere possibilità di parcheggiare”.

L'assessore Ugo Dallolio

Sulla questione la Antonetto è pronta a dare battaglia.

“Il problema c’è, - conclude Paola Antonetto - per i primi dell’anno, quindi, chiederò un nuovo report”.