Ruba la pensione a una anziana e la nasconde nel pannolino del figlio

Ha rubato i soldi della pensione di un'anziana e li ha nascosti dentro il pannolino del neonato.

Una donna di 35 anni è stata arrestata per il reato di furto aggravato dagli agenti di polizia di Torino intervenuti in soccorso di un'85enne che aveva chiamato il 112 per denunciare che era stata appena derubata. La vittima ha raccontato che dopo avere prelevato dallo sportello bancomat 900 euro della pensione, era stata avvicinata da una donna, di origini rom, con due bimbi al seguito, di cui uno di pochi mesi, che l'aveva distratta parlando dei propri figli e del meteo.

Poco dopo l'85enne si è accorta che i soldi e la tessera del bancomat erano spariti dal suo giubbotto. La donna è stata rintracciata e fermata in via Porpora. Alla vista degli agenti ha tentato di liberarsi della tessera bancaria, mentre il denaro era nascosto nel pannolino del piccolo.