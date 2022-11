Il Comune ti “paga” se togli i tuoi cari dalla tomba

L’annuncio comparso sul sito (e pure sui social) del Comune di Venaria ha un che di sinistro, strano, quasi pauroso.

Eppure non lascia spazio a dubbi. I posti in cimitero (IN FOTO QUI SOTTO) sono pochi e allora il Comune ha pensato di incentivare alcuni cittadini a spostare i propri cari sepolti da molti anni.

“I cimiteri - si legge nell’annuncio - cittadini presentano, ad oggi, un numero limitato di loculi liberi disponibili. È pertanto indispensabile predisporre un piano di interventi, volto ad incrementare la disponibilità di spazi per le tumulazioni, consentendo così all’ente di assolvere ad un proprio obbligo di servizio e, allo stesso tempo, di rispondere alle esigenze aff ettive dei familiari dei defunti”.

Ebbene, come fare quindi per trovare nuovi loculi?

“Questo Comune - continua l’avviso - intende, pertanto, proporre ai familiari dei defunti, tumulati da oltre trent’anni, di rinunciare della concessione del loculo prima della sua scadenza naturale, ottenendo alcuni incentivi da definirsi. La manifestazione di interesse andrà espressa all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Venaria Reale, previo appuntamento telefonico da fissare contattando il numero 0114072291, entro il 31gennaio 2023”.

Nessun obbligo, spiega poi il Comune, si tratta di adesione volontaria e non è necessaria alcuna opposizione: in assenza di accordo l’Amministrazione rispetterà comunque le naturali scadenze delle concessioni.

“Questa operazione - concludono dal Comune - potrebbe rendere disponibile un numero di loculi adeguato ad affrontare le esigenze dei prossimi anni, in considerazione dei tempi inevitabilmente lunghi necessari per un nuovo ampliamento. Si ringrazia fin d’ora chi vorrà contribuire alla soluzione di un problema di civica rilevanza”.