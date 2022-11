Il parroco: “In questa chiesa rubano e lo fanno abitualmente”

Ladri senza ritegno, senza morale e pure senza religione. Rubano dappertutto, ovunque, pure in chiesa.

È questo quanto scritto, nero su bianco, da don Pierantonio Garbiglia (IN FOTO), parroco di Leinì.

“Il foglietto l’hanno visto quasi tutti oggi - racconta - ma in realtà c’è da un po’. In ogni caso non è una notizia, diciamo che è un vero e proprio dato di fatto”.

E infatti c’è poco da scherzare, i malviventi hanno iniziato a colpire anche dentro la casa del signore.

Proprio per questo, dunque, don Pier, ha appeso un pezzo di carta al fondo della chiesa dei Santi Pietro e Paolo (QUI SOTTO IN FOTO).

“In questa chiesa rubano! – scrive in rosso il don – E lo fanno abitualmente. Per favore, le offerte vanno consegnate o in ufficio parrocchiale o nei cestini durante le Messe. Le banconote offerte non vanno messe nelle gettoniere delle candele, perché vengono rubate”.

Un foglietto che, dunque, non solo mette in guardia rispetto ai ladri ma spiega anche come e dove mettere le offerte.