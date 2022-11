Nonnini abbandonati al freddo e al gelo

Alla fine, giovedì sera, si sono ritrovati sotto l'acqua. Chi sono? Stiamo parlando del "Gruppo Fantasy", pensionati che, da qualche tempo, si incontrano al fondo di Piazza Gramsci per parlare, chiacchierare, passare il tempo e giocare a carte. Un modo come un altro per incontrare persone e fare amicizia.

A capo della "delegazione" c'è Alda Pinton, ex dipendente del Comune di San Mauro e volto molto conosciuto in città. Da tempo, questo gruppo, chiede uno spazio al Comune per ritrovarsi. Per il momento, però, dalle parti del Municipio, hanno fatto orecchie da mercante. E allora, ieri sera, è arrivato lo sfogo su Facebook.

(Nella foto qui sopra Alda Pinton)

"Buon pomeriggio - scrive Luisa Coggiola Giurintano, esponente del gruppo - a San Mauro torinese è una brutta giornata, triste uggiosa piovosa (una rottura di palle…) da fare lavori in casa. Niente gruppo, niente risate, niente incontri. Sto parlando del Gruppo fantasy che si ritrova al parco Eliana dalle 16 in poi. Unitevi a noi più siamo e forse c'è speranza che otteniamo una stanza per poterci ritrovare. La nostra capitana sindaca, Alda Pinton, con Angela, si stanno dando da fare e e chiedono al comune ma siamo in stallo". E qui arriva la richiesta: "Comune di San Mauro il nostro paesello è bello, non fate i sordi signora sindaca e assessori. Dateci una mano. Perché non ci liberate i locali dove c’era la radio? Sono lì fermi da tanto. Chiedere è educazione rispondere è cortesia… Grazie… …brrrrr a fa freid".

A portare la voce dell'amministrazione, sotto il post, ci pensa Rudy Lazzarini, capogruppo del Partito Democratico.

"Il Cral (al parco Einaudi, ndr)- spiega - è in grado di ospitarvi da subito come concordato con l'amministrazione comunale. Un'alternativa al parco c'è, provatela almeno nelle giornate più umide".

Un'alternativa che, però, non sembra essere delle migliori.

"Anziani nella saletta del Cral? Non mi pare una soluzione ottimale - spiega la consigliera di Fratelli d'Italia, Paola Antonetto - si tratta di persone che vivono della loro pensione. Per andare al Carl dovrebbero pagarsi la benzina, sono tutti di Oltrepo, alcuni poi non hanno neanche l’automobile. Ma è possibile che l'assessore Miatton faccia delle proposte senza rendersi conto che sono anziani? Poi al Carl c'è anche una scalinata non proprio agevole. Poi parliamo di persone che se, vanno al Cral, magari prendono qualcosa. Hanno una dignità ma non possono permettersi di farlo tutte le volte e a poco a poco non andrebbe più nessuno. C'è un posto che si potrebbe utilizzare ed è il locale che c'è in Pragranda. Ci sono i servizi igienici, si piazzano lì due volte a settimana, d’estate hanno lo spazio. Non serve essere geni per pensare queste cose".