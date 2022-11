Tenetevi forte: il papa arriva ad Asti

Papa Francesco saluterà la cugina Carla Rabezzana sabato mattina a Portacomaro (Asti). L'incontro in un primo momento era previsto ad Asti. A comunicarlo è stato il sindaco di Portacomaro, Alessandro Balliano, via social. "Papa Francesco - annuncia - sarà qui sabato 19 in tarda mattinata e ripartirà nel primo pomeriggio".

Alessandro Balliano, sindaco di Portacomaro

Il corteo "attraverserà il paese salendo dalla salita del Pozzetto, via Marconi, fino ad arrivare a via Degiani. La strada sarà chiusa al traffico. Prima dell'arrivo del corteo, saranno bloccate le strade provinciali. Sarà una visita privata, pertanto sarà predisposto un servizio di sicurezza molto stretto".