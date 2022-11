Il Piemonte chiede al Papa di fermare la guerra

Il Consiglio regionale del Piemonte fa appello al Pontefice perché cessi la guerra. "Ho raccolto una sollecitazione del Comitato regionale per i Diritti Umani - spiega il presidente dell'aula di Palazzo Lascaris e del Comitato, Stefano Allasia - affinché Papa Francesco, con la sua voce autorevole, si faccia tramite verso le diplomazie internazionali per una rapida soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e il raggiungimento della pace in Europa"

"Le rivolgiamo questo appello in quanto uomini e donne di ogni appartenenza politica e religiosa, con storie diverse e convinzioni anche divergenti su singoli temi, ma uniti nell'angoscia per ciò che la guerra in corso rappresenta", si legge nel documento sottoscritto da tutte le forze politiche e che esprime preoccupazione per la popolazione ucraina "sottoposta ormai da tempo a gravi sofferenze. È diventato chiaro a tutti che il conflitto in corso ha una portata ben più ampia. Mai come in questo momento il mondo è stato vicino al baratro. E, anche se non si dovesse giungere ad azioni estreme, vaste aree del mondo possono essere investite dalle conseguenze economiche di ciò che accade. In particolare sulla nostra Europa - conclude l'appello - è in procinto di abbattersi una crisi senza precedenti in questo dopoguerra, con grave devastazione del tessuto sociale"