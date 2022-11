Stazione ferroviaria fuori controllo. Rapinato un invalido. "Dammi 200 euro!"

Si trovava nell’atrio della stazione ferroviaria in compagnia dello zio quando, un cittadino extracomunitario, lo ha avvicinato e minacciato: “Dammi 200 euro”. Ma al rifiuto è accaduto il parapiglia.

Un 33 enne di Chieri, invalido al 100%, è stato rapinato del cellulare. E’ accaduto il pomeriggio di Halloween, in piazza Pagliero, di fronte alla stazione ferroviaria a Settimo Torinese. Il rapinatore, Mari Coulibaly, un 30 enne originario del Mali senza fissa dimora, è stato poi arrestato da una pattuglia dei carabinieri di Settimo. I militari lo hanno rintracciato poco distante, mentre cercava di dileguarsi.

In un primo momento il migrante ha avvicinato il 33 enne pretendendo 200 euro. Al suo rifiuto si è avventato contro lo zio facendolo cadere a terra e poi si è impossessato del cellulare del nipote, un Samsung di ultima generazione. Poi è fuggito via.

Per fortuna a chiamare il 112 sono state alcune persone e i clienti del bar che si affaccia proprio su piazza Pagliero e che hanno osservato la scena senza riuscire a bloccare il rapinatore.

La sindaca Elena Piastra nell’esprimere vicinanza alla vittima ha voluto ringraziare le forze dell’ordine: «Aver assicurato l’arresto del responsabile non è casuale, ma frutto di lavoro e impegno comune: nell’ultimo mese la polizia municipale e i carabinieri hanno assicurato alla giustizia i responsabili di reati in almeno tre episodi, anche in flagranza di reato. L’azione di presidio, insieme agli investimenti in video sorveglianza, sta portando a buoni risultati».