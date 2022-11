Cosmo: "L'alternativa ai rave party sono i campi di concentramento"

A “Che c’è di nuovo”, il nuovo format condotto da Ilaria D’Amico su Rai 2 l’altra sera c’era Marco Jacopo Bianchi, il nostro Bianchi, l’eporediese Bianchi, in arte “Cosmo”. Lì a difendere i “rave party” descrivendoli per quello che a suo modo di vedere sono. Lo ha fatto nel giorno in cui ha preso il via, ufficialmente, in Senato, l’iter parlamentare del primo decreto del governo Meloni contenente le misure anti-rave illegali, tra cui la norma che consentirà raduni fino a un massimo di 50 persone, la più criticata in questi giorni.

“A quanto pare - ha esordito - i rave fanno paura soprattutto a chi non ne ha mai vissuto uno. Io mi chiamo Marco. Ho 40 anni. Ho un lavoro. Faccio il musicista. Ho anche tre figli. Sono una brava persona. Non sono un raver duro e puro, però frequento feste, anche illegali e sapete perchè. Perchè io ogni tanto ho bisogno di vivere il mio tempo fuori dall’ordinario. Forse non ce ne rendiamo conto ma oramai la nostra socialità è sempre meno libera. Varchi, guardiani, sorveglianza, biglietti, documenti, soldi. Per me questo è un incubo. La società del controllo è un incubo. Di contro i rave. E questo termine è molto ampio in realtà, sono contesti gratuiti, liberi in cui c’è un senso di solidarietà e fiducia reciproca tra i partecipanti che raramente si trova al di fuori nella società....”.

Secondo “Cosmo” nei rave ci sarebbe anche un’etica di fondo, per cui i partecipanti sono tutti responsabili di quello che succede.

“Ad esempio - ha sottolineato - gli spazi vengono sempre ripuliti dopo le feste, anche se si dice il contrario. Eppure giornalisti e politici, di destra e di sinistra, spesso ignoranti in materia, raccontano da anni all’opinione pubblica, sempre la solita balla, che molti, tra l’altro si bevono...”.

Eppero che i rave siano una specie di inferno popolato da zombi lo pensano davvero in molti.

Io non sono uno zombi. Quelle ragazze e quei ragazzi non sono degli zombi. Sono persone che lavorano che studiano e fanno una vita normale

“Adesso basta - è andato avanti nel suo monologo Cosmo - Io non sono uno zombi. Quelle ragazze e quei ragazzi non sono degli zombi. Sono persone che lavorano che studiano e fanno una vita normale (per la maggior parte) ma che evidentemente ogni tanto hanno bisogno di impossessarsi del proprio tempo e del proprio corpo in totale libertà. Molti tra loro intendono i rave come uno stile di vita. Per molti altri è un atto politico. Un atto di dissidenza politica e questo tipo di raduni, pacifici senz’armi, non a scopo di lucri.sono protetti dalla nostra legge, l’articolo 17. Esiste anche una sentenza della Cassazione recente che ha assolto l’organizzatore di rave. Proibizionismo e repressione non hanno mai funzionato...”.

E a proposito di repressione e proibizionismo.

“Possiamo anche parlare di droghe. perchè questo pare sia il problema qui - ha inforcato Cosmo - Parliamone. Le droghe, le sostanze stupefacenti, sono ovunque nella società. Sono endemiche. lo sono anche nei locali frequentati dai Vip e dai politici. E magari sono anche presenti nei bagni del Parlamento. Chi lo sa? Dopo decenni lo possiamo dire però… La guerra alla droga ha fallito. E’ stata un disastro. E’ ora di prenderne atto. Cambiare approccio ed essere più pragmatici. Riducendo al minimo il rischio ed educando le persone senza ipocrisie. Ai flipactive come quello di Modena sono presenti sempre strutture per la riduzione del danno che aiutano le persone dando informazioni assistenza quando ce n’è bisogno, talvolta analizzano anche le sostanze. Alla luce di tutto questo i rave sono esemplari, da questo punto di vista, altro che stigmatizzarli. La criminalizzazione che si vuole fare di chi invade questi ecomostri che sono dei rifiuti di cemento che qualcuno ha abbandonato a deturpare i paesaggi è quantomeno ridicola. Se non fosse per il preoccupante sintomo di un’ossessione per l’ordine la disciplina e le regole che secondo me non si confanno ad una società che vuole essere moderna, aperta e pluralista. Esistono culture, sotto culture, valori che non riescono ad esprimersi e non riescono ad essere riconosciuti dal nostro sistema giuridico. Potremmo cercare di sopprimerli probabilmente con dei campi di concentramento. Non so cosa si potrebbe fare. I rave non si sono fermati da 30 anni e non si fermeranno, in tutto il mondo. E’ un fenomeno che esiste. E’ un fenomeno culturale. Una società che non sia morta del tutto deve esercitare verso questi fenomeni, apertura e tolleranza. L’alternativa si chiama stato di polizia o peggio ancora totalitarismo...”.

Su sul profilo Instagram, Cosmo, ribadisce uno per uno tutti questi concetti.

“Ho detto la mia sulla questione dei rave, delle sostanze e della libertà di disporre del proprio corpo. Siamo nel bel mezzo di un attacco culturale. Bisogna reagire senza nascondersi, ma rivendicando ciò che si è. E di fronte alle reazioni immature e ottuse proporre alternative realistiche e serie. Oltre che tutelare la propria libertà di esistere. Grazie a @vannisantoni @the_silentduck @damirivic1974 e @colas per avermi aiutato a raccogliere le idee, a @ilariadamico_real, le autrici e gli autori di Che c’è di nuovo @instarai2 , per avermi concesso uno spazio in prima serata - senza interruzioni - per poter esprimere queste idee.

Cosmo chi è?

Il successo di un ragazzo che, insegnante di storia all’istituto superiore Ciac di Ivrea, sposato, tre figli, ha deciso di concentrarsi solo sulla musica. E se la gode proprio un casino, con un concerto dietro l’altro in giro per tutta Europa e un occhio sempre rivolto all’eporediese a cui ha dedicato canzoni come “Ivrea Bangkok”, “Sei la mia città” e “L’ultima festa” sulla battaglia delle arance.

Qual è il suo mondo? E’ il mondo della dance. Quando lo si ascolta sembra di ritornare indietro agli anni '90. E ti prende. Eccome se ti prende. “Un genio” lo hanno definito in tanti. Un genio al pari di Franco Battiato, di Vasco Rossi o Zucchero. Qualcosa di diverso e peraltro senza i classici ritornelli...

Suo il marchio Ivreatronic, un festival che si teneva proprio a Ivrea prima dela pandemia. Un tripudio di musica elettronica sperimentale e dance. Ce n’era tanta un tempo e adesso non ce n’è quasi più.

Tutto è iniziato nell’ottobre del 2012, quando, con lo pseudonimo Cosmo, rende disponibili gratuitamente sul web tre sue cover di altrettante canzoni italiane (Gesualdo da Venosa di Franco Battiato, Abbracciala, abbracciali, abbracciati e Io ti venderei di Lucio Battisti).

Il 4 giugno 2013 c’è il suo primo disco solista dal titolo Disordine (42Records), composto da 10 brani cantati in italiano, inserito nella rosa dei cinque finalisti della Targa Tenco nella categoria “opera prima di cantautore”.In ottobre si aggiudica il Premio aKME’, riconoscimento per l’innovazione in campo musicale creato da Vox Day. E sempre nel 2013 si aggiudica il PIMI 2013 (premio organizzato dal Meeting delle Etichette Indipendenti) come “Miglior disco d’esordio”.[ Nell’aprile del 2016 il secondo disco da solista, cioè L’ultima festa, con un videoclip diretto da Jacopo Farina e nel maggio 2017 il singolo Sei la mia città, che viene descritto da RTL 102.5 come “Una dichiarazione d’amore ideale e utilizzabile da tutti a un punto fermo, un punto di ritorno, che sia la propria donna (o uomo), la famiglia, o proprio la città dove rifugiarsi dopo aver macinato Km da un palco ad un altro”. Il 24 novembre 2017 viene annunciato ufficialmente il suo terzo album Cosmotronic, in uscita nel gennaio 2018 per 42Records/Believe. Arriva la pandemia e nel 2021 finisce alla ribalta delle cronache per una polemica con il Governatore dell’Emilia Bonacini. A febbraio è sul palco di Sanremo con “La Rappresentante di lista”. Sky Italia gli chiede di sedere tra i giudici del noto programma X-Factor e lui rifiuta.

Il Nostro Cosmo