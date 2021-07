Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ottava prova dell’Xc Piemonte Cup quella disputata nella giornata di domenica 18 luglio a Prali. Nella splendida cornice alpina, ai piedi dei 13 laghi, si è disputata la gara di Xco Esordienti e Allievi valida come prova unica del Campionato Provinciale. Il Bussolino Sport ha schierato in griglia per gli Esordienti I anno Emanuele Foti, Nicolò Gullace, Leo Tabacchi e Davide Scarso, mentre nella categoria Esordienti II anno spazio a Riccardo Di Vito.