Come di consueto la Swiss Epic regala grandi soddisfazioni al Team Trek-Pirelli, al via quest’anno con tre coppie. Dopo cinque intensi giorni di gare Fabian Rabensteiner e Samuele Porro chiudono la corsa a tappe in terra elvetica al secondo posto in classifica generale, con un ritardo di 10’32” dai vincitori, gli austriaci Nino Schurter e Lars Forster. Nella top ten finale anche i giovanissimi Simone Avondetto e Davide Toneatti, mentre all’undicesima piazza si è classificata la coppia formata da Michele Casagrande e dal mappanese Gioele De Cosmo. Dopo la quinta e ultima tappa, chiusa da De Cosmo e Casagrande all’ottavo posto, Gioele ha commentato così: “Finita questa Swiss Epic con un buon ottavo posto e un’altra top ten centrata. Grazie a Michele Casagrande per questi giorni di fatiche insieme, è stata una bella esperienza e un modo per crescere come atleta sotto molti punti di vista. Complimenti a Samuele Porro e Fabian Rabensteiner per aver portato la maglia Trek-Pirelli sul podio numerose volte e complimenti anche alla coppia giovane formata da Simone Avondetto e Davide Toneatti che ha stupito con cinque grandi tappe! Grazie infine anche a tutto il Team Trek-Pirelli per l’eccellente ed essenziale lavoro dietro le quinte”.

Dopo questi buoni risultati, gli specialisti del cross country sono tornati sul loro terreno di caccia preferito: le gare UCI XCO. Domenica 30 agosto per Vlad Dascalu, Gioele De Cosmo e Simone Avondetto appuntamento in Austria per prendere parte alla Zanzenbergrennen, gara internazionale in programma a Dornbirn. Tanta pioggia e fango hanno reso le condizioni di gara molto difficili. In un continuo susseguirsi di cadute e scivolate, i partecipanti hanno concluso la gara nel miglior modo possibile. De Cosmo non ha voluto rischiare troppo in queste condizioni proibitive, classificandosi in trentaquattresima posizione.

Commenti