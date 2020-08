Dopo il guaio meccanico che lo ha costretto al ritiro nella Coupe de France – Alpe d’Huez, prima corsa internazionale post Covid andata in scena in Francia, Gioele De Cosmo si presenta al via della Swiss Epic, una gara di 5 giorni sulle bellissime Alpi svizzere. Il giovane mappanese correrà con Michele Casagrande, vincitore della gara nel 2019 insieme a Fabian Rabenstainer e suo compagno di squadra al Team Trek-Pirelli.

Gioele De Cosmo fa il punto della situazione: “La prima gara internazionale in Francia è stata da dimenticare. Il fisico non rispondeva come doveva, in più qualche problema meccanico mi ha tirato fuori dai giochi prima della fine. Le giornate come questa mi danno tanta grinta per ripartire. Sguardo dritto avanti e maniche rimboccate: ora mi attende la corsa a tappe più lunga mai fatta in vita mia. Saranno 5 lunghi giorni su e giù per le montagne svizzere, con salite lunghe e discese tecniche. Ci sarà da divertirsi!”.

L’inizio della Swiss Epic è previsto per martedì 18 agosto da Laax, per 5 giorni di emozionante e intensa competizione con tutti i migliori specialisti europei della disciplina.

