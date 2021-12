La Sala Polivalente del Comune di Castiglione Torinese ha ospitato la presentazione del 5° Rally di Castiglione Torinese. Alla presenza di sindaci e amministratori locali della zona è stato illustrato il programma della due giorni sportiva che prenderà il via sabato 4 dicembre con il completamento delle operazioni di verifica e con lo shake down. La sfida cronometrica scatterà invece domenica mattina alle ore 8 dalla pedana di via Don Brovero a Castiglione Torinese, lungo le due prove speciali che verranno ripetute tre volte. L’arrivo nel pomeriggio sempre a Castiglione. A fare [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.