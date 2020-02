EICMA è il nuovo title sponsor dell’Edizione 2020 degli Internazionali d’Italia Supermarecross. L’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo firmerà infatti tutte le cinque tappe del suggestivo campionato MX su sabbia, che prenderà il via domenica prossima, 16 febbraio, da Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. Continuano così, con una presenza costante in ambito racing, le attività di promozione e il cammino di avvicinamento a EICMA 2020, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 3 all’8 novembre (le giornate di martedì 3 e mercoledì 4 saranno dedicate esclusivamente a stampa e operatori). Dopo il grande successo della sponsorship degli Internazionali d’Italia Motocross, EICMA torna nuovamente sui campi gara all’interno di un importante circuito di competizioni dalla caratura internazionale ospitate nei tracciati temporanei ricavati sui litorali italiani. Oltre alla tappa veneta seguiranno infatti Maccarese, in provincia di Roma, Fermo e, dopo la pausa estiva, Gabicce Mare (Pesaro e Urbino) e Giardini Naxos, in provincia di Messina. “Soddisfatto” il presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto, che in una nota ha sottolineato stamane come “questo storico circuito di gare permetta di dare vivibilità al nostro evento espositivo sull’intero territorio nazionale e di sostenere anche una disciplina unica e molto particolare, che attira piloti a livello internazionale e molti appassionati”. “Fucina di giovani talenti, appuntamento preseason molto atteso dagli specialisti della sabbia, per la preparazione dei piloti e i test delle moto, il Supermarecross – ha aggiunto Dell’Orto – è spettacolo allo stato puro in contesti unici: non vediamo l’ora che si abbassi il cancello di partenza”. Gli EICMA Internazionali d’Italia Supermarecross 2020 sono organizzati da FXAction sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana. Infine, gli Hashtag da seguire sui social: #RoadToEicma2020 #supermarecross #itamx #fxismx.

