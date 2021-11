Pole position, vittoria e giro più veloce in gara. Francesco Bagnaia e la sua Ducati dominano il Gran Premio del Portogallo dall’inizio alla fine cancellando in parte la grande amarezza per quella la maledetta caduta a Misano.2 che ha impedito al pilota torinese di giocarsi il Mondiale fino alla fine. Un successo da incorniciare che regala al pilota nato nella ‘cantera’ di Valentino Rossi la certezza matematica di essere il vice-campione 2021 come l’anno scorso Franco Morbidelli, altro ‘prodotto’ della VR46 Accademy.

A completare la festa Ducati a Portimao, dove la rossa delle due ruote [...]