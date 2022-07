CASALE MONFERRATO. Vabbè! La notizia è arrivata anche a Chivasso. Monsignor Pier Paolo Busto, Don Paolo come lo chiamavamo tutti, non c’è più. Aveva 80 anni e da poco meno di un mese era ricoverato all’hospice ‘Germano Zaccheo’ dell’ospedale Santo Spirito per una grave malattia.

Una brutta parentesi di una bellissima vita tutta spesa a raccontare e a raccontarsi sulle pagine de La Vita Casalese, di cui è stato direttore responsabile per 40 anni e fino a qualche settimana fa.

Chi era Don Paolo? Uno che girava con la macchina fotografica. Uno che amava scrivere e soprattutto amava la vita. Uno con cui non si poteva non andare d’accordo. Acuto, intelligente, tanto, tantissimo ironico.

Per come si divertiva – e un lavoro per il quale ci si diverte non è un lavoro – pensavo che Iddio ci avrebbe fatto godere di lui ancora per tantissimi anni. E invece no! Un egoista! E io già me lo immagino Don Paolo, proprio lì, seduto al suo fianco (non mi si accusi di blasfemia) a raccontare la sua ultima barzelletta agli angeli e ai santi. E poi la cronaca, puntigliosa e precisa di quel giorno in cui è arrivata la chiamata, gli son spuntate le ali ed è salito al cielo…. Oppure, sempre lassù, con la penna in mano a controllare il va e vieni delle nuvole (come fossero dei lavori in corso) o a origliare le confessioni di noi terrestri, ridendo anche un po’ di noi. Insomma Don Paolo non c’è più e già ci manca… Mancherà all’editoria piemontese. Mancherà alla Federazione Italiana Piccoli Editori di cui è sempre stato una della principali colonne. Mancherà ai suoi lettori e alla sua Diocesi. Mancherà a tutti… punto.

La camera ardente sarà allestita sabato 9 luglio alle 10 nel Salone dell’Immacolata della redazione de La Vita Casalese in piazza Nazari di Calabiana 1. Il rosario è in programma domani, venerdì 8 luglio, alle 21 in Cattedrale. Nella stessa chiesa, sabato alle 15, il funerale.

Alla famiglia di don Busto, alla diocesi di Casale e a tutti i fedeli vicini alla figura del sacerdote, le condoglianze della redazione de LA VOCE.

Liborio La Mattina

Commenti