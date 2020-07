MONTANARO. Gestaccio o aggiustatina di occhiali? (VIDEO)

Il video c’è e il dito medio del capogruppo di Ideamontanaro, Arcangelo Gallon, si vede, e bene.

Resta il dubbio che possa trattarsi di un’aggiustatina agli occhiali.

Diciamo, però, che il contesto in cui la scena si inquadra, non gioca a favore del consigliere comunale di opposizione (ex assessore al Bilancio nei primi mesi del primo mandato del sindaco Giovanni Ponchia). Ci sono altri due video estrapolati dal consiglio comunale in diretta streaming di martedì.

In uno si sente Gallon dare del fascista al presidente del consiglio, Antonio Pellegrino.

E in un altro dare del “picio” al collega di opposizione della Lega, Enrico Bettini.

Di sicuro il consiglio comunale di martedì sera passerà alla storia per i toni e le cadute di stile, più che per i contenuti.

Ora si attendono le contromosse di un sindaco, Giovanni Ponchia, che ha già censurato gli atteggiamenti del consigliere ed è intenzionato ad andare avanti.

Il presidente del consiglio comunale Antonio Pellegrino sta valutando azioni legali.

Per Gallon, da oltre dieci anni tra i banchi del consiglio montanarese, questo non è il primo scivolone.

Tutti ricordano la lettera con cui, nel 2011 criticò il gemellaggio voluto dall’allora assessore Antonio Coscino (sindaco Marco Frola) con il paese di Schiusa Sclafani, obiettando che si stava andando a fare un gemellaggio con i “corleonesi”, dando implicitamente dei mafiosi ai tanti siciliani che abitano a montanaro e che in quel gemellaggio credevano.

Seguirono querele, ma poi la Procura decise di archiviare per la lievità dei fatti in questione.

