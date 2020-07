MONTANARO. Insulti e gestacci in Consiglio: scintille a palazzo Bricha

Passerà alla storia il consiglio comunale che si è tenuto ieri sera, martedì 28 luglio a Montanaro. Passerà alla storia per il livello raggiunto, nel corso della seduta, dal Parlamentino. Scene che sono entrate nelle case di molti montanaresi che i lavori hanno scelto di vederli in streaming, su youtube.

Ed è anche per questo motivo che oggi, per le strade e nei bar del paese del “canasterl” non si parla d’altro: del “piciu” volato nei confronti del consigliere della Lega Enrico Bettini e del dito medio levato nei confronti dell’assessora Michela Gallenca.

Protagonista di entrambi gli episodi un inedito Arcangelo Gallon che, per la prima volta, non ha brillato in stile.

A dirigere l’orchestra di una seduta consigliare “scoppiettante” il presidente Antonio Pellegrino, che (sempre da Gallon) si è pure beccato del fascista.

Insomma, una pagina da dimenticare.

Ai commenti di paese si aggiungono quelli sui social.

Così, su Facebook, il sindaco Giovanni Ponchia: “Ma è normale dare del picio ad un Consigliere Comunale e fare gestacci ad una donna assessore, nonché avvocato, durante un Consiglio Comunale?”.

Ideamontanaro, in merito all’insulto verso Bettini, parla di goliardata, e in difesa del capogruppo Gallon scrive: “Durante lo svolgimento del dibattito si è verificato un episodio curioso – un intercalare goliardico per battute intercorse tra i due rappresentanti presenti della minoranza e registrato durante il dibattito (i microfoni sono gestiti dal presidente del consiglio) – ha scatenato il livore di alcuni componenti la maggioranza. Ovviamente questo sarà strumentalizzato ed enfatizzato a dismisura unicamente per coprire le pochezze amministrative più volte evidenziate”.

Così, il presidente del consiglio comunale Antonio Pellegrino: “Ma non è più semplice chiedere scusa piuttosto che utilizzare quei pochi neuroni ancora lucidi per costruire una storia facilmente smentibile?”

Per quanto riguarda i gestacci, invece, ci sarebbe in circolazione anche un video. Ma il condizionale è d’obbligo…

