Legambiente Settimo “Pulisce il Mondo”

Legambiente Settimo ripropone “Puliamo il Mondo”, per capire meglio le finalità dell’iniziativa siamo andati a parlare con Gianpiero Ronchetti, il presidente del Circolo settimese di Legambiente.

Gianpiero, grazie per avere accettato l’intervista. Raccontaci di “Puliamo il Mondo”

Grazie a te Gianni e un saluto a tutti i lettori di “Ciclospazio”. Puliamo il Mondo, è l’edizione italiana di “Clean up the World” il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo, in Italia è curato da Legambiente Onlus ed è giunto alla 28esima edizione nazionale.Sono molte le Associazioni italiane che aderiscono a “Puliamo il Mondo” tra le altre posso citare Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Baobab, Cngei, CRI, Gruppo Abele, Medici Senza Frontiere, Save the Children; Slow Food; Touring Club Italiano; Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e tante altre ancora. Molti i Comuni, gli Enti, le Aziende e le Scuole che ogni anno aderiscono.

Ma come funziona?

Identifichiamo un’area, un luogo di Settimo, che ha bisogno di essere ripulito, ci diamo appuntamento e informiamo i cittadini perché vogliamo portare più persone possibili per aiutarci a raccogliere l’immondizia. Quello che raccogliamo lo mettiamo in sacchi neri che saranno smaltiti dalla Seta. Tutto molto semplice, facciamo due cose in una.

Cosa intendi con due cose in una?

Una è la reale pulizia dell’area, lavoriamo duro e, quando ce ne andiamo, l’area è pulita. Ma “Puliamo il Mondo” non è solo una giornata di pulizia, è soprattutto una giornata di sensibilizzazione culturale rivolta a cittadini e Amministrazioni pubbliche sulla salvaguardia e la cura dell’Ambiente, dei suoi ecosistemi e sul rispetto dei beni comuni. Con Puliamo il Mondo vogliamo continuare a dare uno spazio importante ai temi dell’integrazione, della convivenza e della comunità, soprattutto alla luce delle continue manifestazioni di odio e violenza nella società reale e in quella virtuale, con la nuova sigla “Puliamo il mondo dai pregiudizi”, vogliamo rendere la giornata anche una occasione per far incontrare persone di etnia e cultura diverse, uniti dalla consapevolezza della necessità di porre maggiore attenzione alla cura dell’ambiente, abbattendo in tal modo ogni barriera culturale, razziale, di genere.

Avete organizzato tanti “Puliamo il Mondo” a Settimo, quali ricordi con più affetto?

Nel 2017 lo abbiamo realizzato con i richiedenti asilo ospitati nello SPRAR Settimese, in quell’occasione assieme a loro molte sono state le Associazioni Cittadine che hanno aderito: oltre all’Amministrazione comunale che ha patrocinato e contribuito alla manifestazione, l’ Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Settino, Ri-Ciclistica Settimese, UNITRE, SPRAR Settimo Torinese, Croce Rossa Italiana, Casa dei Popoli, Borgata Paradiso, Mulino Sambuy San Mauro .

Nel 2017 e nel 2019 lo abbiamo fatto con le scuole, con la partecipazione dell’istituto comprensivo Settimo II Scuole Nicoli e Roncalli. Quelle sono state due grandi giornate di festa, vedere tutti quei bambini, accompagnati dalle loro maestre tutti impegnati a “Pulire il Mondo”.

Veniamo al prossimo appuntamento, spiega i dettagli

Con l’edizione del 2020 si è arrivati alla quinta giornata cittadina, ci diamo appuntamento per domenica 4 ottobre, dalle 9 alla 13, nell’ex giardino pubblico di corso Piemonte, si pulirà l’area attorno all’ex campo da bocce in prossimità del supermercato LIDL. Venite vestiti con abiti da lavoro, indossando la mascherina chirurgica e rispettando il distanziamento sociale. Quando arrivate dovrete registrarvi al gazebo di Legambiente. Guanti e attrezzatura ve le forniremo noi.

Gianpiero, direi che abbiamo detto tutto, se qualcuno avesse bisogno di qualche ulteriore informazione come deve fare?

Può scrivere una e-mail all’indirizzo Legambientesettimo@gmail.com oppure contattarmi al numero 333.380.6403.

Arrivederci a domenica, non mancate.

giannifina

