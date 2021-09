Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In attesa di celebrare nel 2022 i 30 anni di attività come concessionaria, Autoingros festeggia quest’anno i 10 anni come concessionaria ufficiale Hyundai.

Hyundai è un brand affermato a livello mondiale tra i primi ad investire nelle tecnologie ibride e elettriche; in occasione dell’IAA Mobility 2021 ha annunciato di voler diventare un’azienda carbon neutral dal 2045 e ha inoltre espresso l’obiettivo, per il mercato europeo, di proporre solo modelli elettrici dal 2035.

A inizio 2021 Hyundai ha presentato la Ioniq 5, auto full electric disponibile nel nostro showroom Hyundai di Corso Rosselli 181 a Torino; la gamma Hyundai si compone anche di un altro modello elettrico la Kona Electric più elegante e sofisticata rispetto alla versione precedente con un’autonomia fino a 484 km con una sola ricarica.

In un momento in cui la crisi dei semiconduttori ha rallentato i tempi di produzione e commercializzazione delle vetture, la presenza di prodotto in pronta consegna diventa sempre più un valore da considerare: da Autoingros, per il mese di settembre, potrete trovare disponibilità della Nuova i20 e della Kona quest’ultima nelle motorizzazioni sia elettriche che ibride ed infine la Nuova Bayon il primo SUV compatto di Hyundai.

Gli incentivi governativi stanno per terminare soprattutto per quanto riguarda le motorizzazioni elettriche e plug-in il cui fondo durerà presumibilmente solo fino a fine mese, si tratta quindi dell’ultima chiamata per scegliere una tecnologia green che permette di guardare il mondo nella prospettiva di un futuro migliore da lasciare alle nuove generazioni.

I nostri consulenti di vendita vi aspettano presso lo showroom Autoingros Hyundai di corso Rosselli 181 a Torino, per consigliarvi la soluzione di mobilità più adatta alle vostre esigenze, vi ricordiamo inoltre che potete consultare le nostre promozioni sul sito www.autoingros.it e sui nostri social in particolare Facebook e Instagram.

Commenti