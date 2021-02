I vantaggi di scegliere Autoingros

Il 2020 è stato un anno di trasformazione per il settore dei concessionari auto, la digitalizzazione ha aperto un nuovo canale che ha permesso di portare avanti l’attività di vendita tradizionale arricchendola di nuovi servizi che danno maggiori possibilità all’utente.

Autoingros, Concessionaria Ufficiale per i Brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Hyundai, Honda, Dodge e Ram grazie alla tecnologia e alla proattività, che ha sempre contraddistinto il suo operare in più di 25 anni di attività, si è strutturata per dare l’opportunità al potenziale cliente di consultare offerte, tramite il sitowww.autoingros.it, su più di 600 vetture e veicoli commerciali suddivisi tra nuovo in pronta consegna, km zero e usato; di ogni auto è possibile visionare in totale autonomia foto reali delle vetture, caratteristiche tecniche e dotazioni.

L’acquisto di un’auto è un momento importante della vita di una persona non solo perché l’auto è ormai considerata il mezzo più sicuro con cui spostarsi, ma anche perché rappresenta una spesa che va affrontata con consapevolezza; per questo la scelta di una concessionaria ufficiale con consulenti commerciali formati può significare già di per sé un risparmio sia in termini economici che di tempo.

La scelta della motorizzazione di un’auto, ad esempio, va pensata e studiata sulle esigenze di mobilità del cliente in base ai km percorsi giornalmente, alla tipologia di utilizzo urbano o extraurbano, alle esigenze lavorative; anche la formula di pagamento può essere strutturata partendo dai bisogni della persona; c’è sempre di più un passaggio dall’idea del “costo dell’auto” al “costo di guida” che comprende tante voci, quali ad esempio la manutenzione e i pneumatici, che non sempre vengono prese in considerazione in fase di acquisto di un’auto.

Scegliere Autoingros significa considerare le proprie esigenze a 360°, in Autoingros troverai non solo “il prezzo” ma soprattutto “un’auto senza sorprese”, potrai scegliere non solo di risparmiare scegliendo un usato garantito o un’auto km zero beneficiando di un Ecoincentivo Autoingros di 1.500€, ma anche accantonare il pensiero della manutenzione dell’auto grazie a formule che ti consentono di avere sempre un’auto sicura e tagliandata.

Nei nostri showroom potrai vedere dal vivo un’ampia scelta di auto e potrai andare sul sicuro avendo già potuto selezionare comodamente da casa l’offerta di tuo interesse e se hai un usato sappi che in Autoingros puoi permutare o rottamare la tua vecchia auto e cambiarla con una più ecologica e tecnologicamente avanzata con una convenienza maggiore derivata anche dagli incentivi statali.

Sicurezza, affidabilità e formazione, queste solo le caratteristiche che ci contraddistinguono e che costituiscono un vantaggio distintivo; regalati la possibilità di fare una scelta consapevole, chiedici gratuitamente una consulenza.

La concessionaria Autoingros ha sede a Borgaro Torinese, Via Lanzo 42 visita il nostro sito www.autoingros.it e vienici a trovare in sicurezza in showroom. Ti Aspettiamo!

