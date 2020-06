“Continueremo comunque a dare la possibilità di allenarsi da casa a chi lo vorrà e un’altra cosa che faremo è dare il via a delle classi al parco, in modo da evitare assembramenti e dare un’opzione in più a tutti i nostri tesserati”. Lo stesso Simone, laureatosi campione del mondo di light contact nel 2019, è ben consapevole di come cambierà la situazione in palestra per l’Action Team Italia, complici le linee guida della “Le classi saranno molto ridimensionate, il numero di ingressi sarà notevolmente ridotto e le postazioni di allenamento ben distanziate. Proprio per questo stiamo pensando di allestire anche delle classi al parco, affinché tutti possano allenarsi in sicurezza e riprendere così l’attività”. L’Action Team Italia e la sua sezione di Functional Training riprendono l’attività in palestra a giugno. Questa non è l’unica bella novità che riguarda l’associazione sportiva brandizzese del M° Enzo Barbiere e di Simone Barbiere , atleta di punta e istruttore del settore kickboxing, oltre che coach dell’Action Team Functional Training:. Lo stesso Simone, laureatosi campione del mondo di light contact nel 2019, è ben consapevole di come cambierà la situazione in palestra per l’Action Team Italia, complici le linee guida della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e i protocolli da seguire:

Simone Barbiere, se non cambieranno le cose, si farà sicuramente trovare in perfetta forma, come di consueto, per i Campionati Europei Senior in programma nel mese di dicembre, che la Federazione Internazionale ha spostato a fine anno per consentire agli atleti di avere qualche mese in più per prepararsi, e durante il lockdown ha dato vita ogni sabato a degli allenamenti di functional training in diretta sui canali social Facebook e Instagram dell’Action Team Functional Training, aperti a tutti: “Un’iniziativa divertente, che ha riscosso un successo che nemmeno io mi aspettavo. Sono tantissime le persone che mi hanno scritto per fare i complimenti, che si sono allenate ogni sabato insieme a noi e che hanno apprezzato tutto questo. Sono contento di aver dato qualcosa in questi mesi e ora è giunto il momento di iniziare ad allenarsi in vista della ripresa delle gare di kickboxing e delle Spartan Race”

