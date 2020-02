JUDO. L’Accademia Arti Marziali colleziona quattro podi in Lombardia

Sabato 15 febbraio, a Montichiari, si è svolta la prima tappa del “circuito Master Italia 2020”, in cui sei atleti master dell’Accademia Arti Marziali di Chivasso, in gara con la squadra Regionale Master Piemonte, si sono tolti grandissime soddisfazioni. Sul gradino più alto del podio sono saliti Massimo Inzillo e Massimo Silipo, mentre in piazza d’onore si è classificata Daniela Vacis. A medaglia anche Andrea Cappanera, terzo, mentre Mauro Tosadori e Giuseppe Candeliere hanno fatto loro la quinta posizione. L’intera squadra piemontese si è classificata al secondo posto dietro la Lombardia.

