Grande festa in casa Unisport Cavagnolo per un risultato storico, la prima medaglia d’oro conquistata al Trofeo Italia di Martina Franca da Alessia Esposito nei 48 kg Esordienti. E’ il caso di dire che hanno vinto i grandi sacrifici della giovane judoka e di tutto il gruppo collinare, che si è fermato veramente poco quest’estate, sempre presente agli allenamenti e alle attività in trasferta.

Una determinatissima Alessia, testa di serie del tabellone, ha vinto in Puglia tutti gli incontri di ippon, senza mollare, con grande grinta e caparbietà. Un grande risultato per lei, [...]