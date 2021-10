Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La web community www.piazzaeporedia.it ha pubblicato la petizione “Ristrutturazione e manutenzione del passo ciclo pedonale via Dora Baltea-via Torino (zona terzo ponte)” per evidenziare i problemi strutturali di una importante via di passaggio ciclo-pedonale tra via Torino e la nuova zona del Parco Dora Baltea. La petizione è stata firmata da diversi cittadini ed è stata protocollata in Municipio il 30 settembre.