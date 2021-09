Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’ex caserma Valcalcino non è sicura. Quindi? Al via lo sgombero. Tutti fuori e in mezzo ad una strada. Fuori l’Anpi. Fuori la Casa delle donne. Fuori i Radioamatori e la forestale. Fuori i Pifferi, l’Associazione Sclerosi Multipla, l’associazione Eshorouk e il CPIA. Fuori anche l’Anpi. Trenta giorni al massimo per recuperare le proprie cose e per i traslochi. Una bomba, non tanto ad orologeria. Una bomba, se proprio vogliamo, a scoppio ritardato. L’ha [...]