Non era una balla. Alla fine la riunione tra Trenitalia e l’Amministrazione comunale, per discutere del Movicentro, c’è stata davvero. Obiettivo dichiarato: consegnare loro la perizia “fresca di stampa” e aspettare una risposta.

“Ci diranno qualcosa nei prossimi giorni….” commenta il vicesindaco Elisabetta Piccoli.