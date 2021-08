Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ vero che la centralina di Viale Liberazione è stata implementata e ammodernata ed ora risulta attiva e funzionante ma nel Consiglio Comunale del 15 ottobre del 2018 la giunta, e più nello specifico l’assessore di Crescentino Giuliano Balzola promise anche di “ridurre l’inquinamento in città” e risolvere il problema del traffico alla rotonda di Porta Vercelli e in piazza Balla. Non in ultima ad attivare un servizio [...]