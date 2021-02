IVREA. Sertoli blocca il “proclama” del tre volte Generale. E c’è chi lo invita a bere…

Eravamo stati preveggenti definendolo il tre volte “Generale” ma lui, a quanto pare, ci credeva davvero. Non fosse così non si capirebbe come possa essergli venuto in mente (ROBA DA PAZZI….) di firmare una sorta di “proclama – non proclama” per invitare tutti coloro “che si troveranno ad Ivrea [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti