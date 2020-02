IVREA. Scacchi (più di 100 foto e potresti esserci anche tu). Corri in edicola!

Dal 1963 dominano su metà piazza Ottinetti. Casacca bianca e nera, pantalone e richiami di arancione come la torre che svetta sullo stemma. Sono gli Scacchi, tra le squadre più antiche del Carnevale, nata dall’impegno di un gruppo di amici riunitisi per festeggiare la tre giorni. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti