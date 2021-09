Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Martedì 21 settembre è venuto a mancare Aldo Gandolfi, Presidente del Forum Democratico del Canavese Tullio Lembo. Aldo è stato uno degli artefici del successo del Forum, dedicando grandi energie allo sviluppo dell’Associazione fin dalla sua creazione. L’ha guidata per undici anni dopo il fondatore Tullio Lembo e lascerà un vuoto difficilmente colmabile. In un comunicato stampa il Forum esprime la più profonda riconoscenza per la passione e il lavoro svolto. Un breve saluto di commiato verrà dato ad Aldo dal Sindaco di Ivrea e dalla Segretaria del Forum giovedì 24 settembre alle ore 10.30 in Piazza di Città a Ivrea.

