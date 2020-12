IVREA. Sabato 19 dicembre raccolta alimentare nei supermercati della città con la Croce Rossa

Dall’inizio della seconda ondata dell’emergenza da COVID-19 sono 15 le associazioni che si sono unite per ridare vita al progetto CONDIVIDIAMO.

Infatti, nella prima parte dell’anno 2020, la stragrande maggioranza di queste associazioni, aveva già dato vita alla prima bella esperienza CONDIVIDIAMO, che ha visto decine di Volontari mettere a disposizione tempo ed energie, offrendo sostegno alle famiglie presenti sul nostro territorio e messe in ginocchio dalla crisi lavorativa che questa pandemia ha comportato in quel periodo; oltre alle associazioni, fondamentali per l’iniziativa sono anche i punti vendita: oggi sono otto quelli che si sono resi disponibili ad aiutare nella raccolta alimentare.

Da quell’inizio anno, nuove famiglie hanno bussato alla porta delle Associazioni socio-assistenziali, poiché non riescono a far fronte alle spese per procurarsi beni di prima necessità, non riuscendo ad esempio, ad assicurare un pasto ai propri figli. Se la raccolta alimentare, svoltasi durante la prima fase dell’emergenza COVID-19 ha dato un grande risultato, è stato grazie alla sensibilità della popolazione, la quale oggi, nel periodo natalizio, potrà ancora una volta dare voce al proprio cuore per donare a chi ha bisogno.

I 16 enti ed Associazioni aderenti all’iniziativa sono: AIDO, Albo Associazioni, AVIS, Bellavista Viva, Caritas diocesana, Consorzio In.Re.Te., Croce Rossa Italiana Comitato di Ivrea, Ecoredia, Emergency Canavese, EporediAnimali, Ivrea Soccorso, Legambiente Circolo Dora Baltea, Lucy, Radio Spazio Ivrea, Senza Confini, ZAC.

Tutte le associazioni, in sinergia, attraverso la propria rete, divulgheranno il progetto e raccoglieranno alimenti specifici nella giornata di sabato 19 dicembre, presso i seguenti supermercati: A&O di Bellavista, Carrefour di Ivrea, sito in via Circonvallazione, CONAD di Ivrea, C.so Vercelli, EUROSPIN, IN’s, MD di Ivrea, MELITOTO, sito in via Arduino, ORTOLINO.

Ancora in questi giorni, sono tanti i Volontari che si stanno rendendo disponibili e che, donando il proprio tempo, consentiranno di raccogliere, organizzare e distribuire gli alimenti per le persone più in difficoltà, particolarmente in questo periodo così speciale come lo sono le Feste natalizie. Per riuscirci, la Cri ha ancora bisogno del sostegno di tutti.

Raccoglieranno generi non deperibili e, dato il periodo, saranno particolarmente graditi: frutta secca, frutta sciroppata, carne precotta sottovuoto (ad esempio lo stinco o lo zampone) o in scatola, cioccolata, caffè, tonno in scatola, olio di oliva, legumi, sale, latte UHT, riso, succhi di frutta, ed anche prodotti per l’igiene personale o domestica.

Per i bambini occorrono: pastina, creme di riso/cereali, biscottini, omogeneizzati, ma anche prodotti per la loro cura, ad esempio pasta protettiva della cute, pannolini, salviettine detergenti, bagnoschiuma, shampoo e così via.

Piccoli, ma preziosissimi gesti che non mancheranno di fare la differenza per molti.

Commenti