IVREA. RSA Saudino e contagi. Dietro front del sindaco: “Situazione sotto controllo!”

Aveva appena finito di montare un video per annunciare a tutti i cittadini l’arrivo, seppur con qualche giorno di ritardo a causa degli ostacoli doganali, delle 24 mila mascherine. Consegnate casa per casa dai volontari della protezione civile con l’aiuto dell’associazione di mutuo soccorso, di Bellavista Viva, della Pro Loco di San Bernardo e dell’associazione sportiva ricreativa di San Giovanni, non prima di averle impacchettate e imbustate.

Felice nel raccontare di una pandemia che stava scalfendo solo di striscio la città di Ivrea con pochi contagiati e pochi morti. Dalla sua parte i numeri dell’Unità di sicurezza e quel 34 che faceva ben sperare. Bene! Non aveva finito di dirlo che già se l’era tirata. Non erano infatti passate che poche ore e quel dato, di colpo era schizzato a quasi il doppio, circa 54.

Da qui ad un secondo video messaggio per spiegare il perché il passo è stato breve e ieri sera il sindaco Stefano Sertoli si è nuoamnete collegato spiegando ai cittadini che l’aumento del contagio era tutto riferibile agli esiti dei tamponi effettuati martedì scorso alla RSA Saudini. L’esito non ha dato spazio alla libera immaginazione: 24 positivi. “Tengo a precisare che son tutti asintomatici”, ha messo le mani avanti il primo cittadino. I dipendenti (quattro in totale) sono a casa in quarantena, gli ospiti sono stati isolati all’interno della struttura come prescrivono i protocolli. Tutti in attesa di un secondo tampone.

Entro la prossima settimana i tamponi verranno eseguiti anche a Villa Maria, l’altra residenza per anziani presente in città.

“I dati ci inquietano ma non devono creare allarmismi…” ha sottolineato Sertoli. E poi ancora: “La situazione è sotto controllo!”. Una frase che in queste settimane abbiamo già sentito dire troppo spesso.

